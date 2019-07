Ratsaspordi staarid pakkusid Perilas vaatemängulise etenduse

Ümberhüpetel läks asi põnevaks. Esimesena startis Paul Renessinil, kellega tehti kindel ja puhas sõit. Isegi veidi aeglane Pauli kohta, nagu tõdesid võistluse kommentaatorid ülekandes. Hanno ja Jacoba sooritus ei õnnestunud, kuid sportlasele jäi veel võimalus teise hobusega hea tulemus teha, mis tal ka korda läks ning Graffitiga lõpetati kokkuvõttes 4. kohal. Stardis oli jällegi Paul ja Ping Pongiga võeti üles juba hoopis teine tempo ning murelikud konkurendid tundsid juba huvi, et kumma hobusega Paul karikasarja arvestuses on. Ajaga 40.51 asutigi liidripositsioonile. Siis oli Reinu kord. Kohe esimesest Land Roveri tõkkest oli näha, et Rein noorematele „kingitusi“ ei jaga ja andis selgelt mõista, kes on valitsev meister, minnes juhtima ajaga 38.99. Vahepeal tegi ilusa soorituse ka Helen-Britt, kuid üks pudenenud latt andis seekord 5. koha. Soojendusplatsil oli märgata, et Kullo peab pikalt salaplaani Tiit Kivisildiga ja konkurendid aimasid, et midagi on teoksil. Kohe peale esimest hüpet saigi pilt selgeks, kui Kullo keeras peale maandumist Artase järsult paremale. See lõikamine andis talle väärtuslikke sajandisekundeid edumaad. Paar tegi päeva kiireima aja, kuid kahjuks tuli sisse kaks viga, mis andis neile kokkuvõttes 6. koha. Reinu võit oli kindel. „Vaatasin ise ka seda võimalust peale esimest tõket ja kaalusin seda pikalt, aga ei läinud seda pööret võtma,“ sõnas Rein peale võistlust.