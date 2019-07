Mänedžer nõuab Daniel Ricciardolt kohtu kaudu 11 miljonit eurot

Daniel Ricciardo endine mänedžer Glenn Beavis väidab, et tal on jäänud saamata 11 miljoni euro jagu tasusid, mis pidanuksid laekuma talle soeses austraallase meeskonna vahetusega, vahendab BBC Sport. Nüüd on endine mänedžer asunud neid kohtu kaudu Ricciardolt välja nõudma.

Ricciardo ütles Motorsport.com-ile kommentaaris, et endise mänedžeri esitatud nõue on alusetu ja on kahetsusväärne, et nad peavad seda kohtu kaudu lahendama.