Eesti kolmevõistleja tegi Venemaal ajalugu

"Mõte sõita oma elus ka 4* tekkis juba eelmine suvi. Hobusel võimekust jagus ja praeguseks on igapäevane vorm vapustav. Joosta 20 min galoppi või hüpata 140 cm kõrgust rada pole Cavalierile probleemiks. Kodune töö on hästi sujunud, kuid hetkel on nõrgaks kohaks meie omavaheline koostöö. Kui ta enne oli noor, õbluke ja lihtne vaos hoida, siis nüüdseks on tal jõudu ülearu ja ta kipub kodust eemal olles kontrolli üle võtma. Nii me vahest teeme koolisõidus pirueti hüppega ainult taguotsal või sõidame krossis kõik süsteemid üks fulee vähem kui tegelikult vaja. Karistada selle eest ma ei taha, sest kodus ei tee ta kunagi nii ning seetõttu ei oska ma ka käituda, kui kodune lambuke võistlustel lõviks muutub. Pean ise õppima paremini istuma ja seepärast olen võtnud eesmärgiks käia sel suvel regulaarselt võõrastes tallides trennitamas.

Planernaya võistluse osas, siis kuidagi oli tunne, et see on hea koht kuhu minna oma esimest 4* proovima. Üksi, vaikselt ja rahulikult. Sisetunne ütles, et rada saab lihtsamate killast olema, mis seal keset linna – hipodroomil nii hullu maastikku ikka olla saab. Mõeldud, tehtud – ema, isa ja Cavalier auto peal ja sõit võis alata. Esimene mulje oli pigem veidi utoopiline, vanad tallid, ametnikke igal pool, aga sinust keegi välja ei tee. Näidati boks kätte ja kõik. Istusime oma betooni peal pool tunnikest ja mõtlesime, kust saepuru võiks saada. Teisipäev ja kolmapäev möödusidki niimoodi vaikselt omaette, kuskil platsi nurgas vaikselt trenni tehes. Kuna mina ise räägin vene keelt vähe, saatsin ema ja isa igale poole asjatama, sest oma keeleoskusega sain vaid heal juhul tallikaaslastelt küsida, kuidas tal trenn läks.

Raul Kauna andis kaasa nimekirja inimestest, keda ta sealt tunneb ja palus meil tervitused edasi anda. Nii me siis hiilisime emaga mööda talle ja otsisime neid inimesi taga. Tervitused edasi antud, hakkasime keskenduma oma esimese ala ettevalmistuseks, ehk veterinaarkontrolliks. Sinnagi juba suutsime Moskva tiheda liikluse tõttu korralikult hilineda. Jõudsin vet-checki väikse hilinemisega, vabandasin, et olin ummikus ning tundus, et kohalikud mõistsid mu muret. Liiklus Moskvas on täielik hullumaja! Järgmise päeva hommikul, koolisõidu soojenduseks hobune saduldatud, hakkasin liikuma võistlusväljaku poole, kui äkki kohale jõudes selgus, et siin polegi võistlust. Just silutud ilus suur liivaväljak, lipud ääres, kohtunike putkad ja pealtvaatajate telgid püsti, kuid ei ühtki võistlejat. Tekkis väike paanika, et kus siis võistlus on?? Siis näen teisel pool tribüüne, 400m eemal kiivreid liikumas. Traavitan võistlusalale krossitõkete vahelt ning võite aimata, mida Cavalier mööda muru krossitõkete vahel liikumise peale arvas, et saama hakkab. Jõudsin kohale ja voilaa ongi võistlus, muru peal. Jooksin tagasi talli, et kiiresti krihvid ümber vahetada. Tagasiteel tuleb vastu naine, kes lehvitab ja hüüab “Kalm!”. Tema käe peale oli kirjutatud “Kalm 12.45”. Ehk minu start oli edasi lükatud 40 minutit, sest pidevas vihmasajus oli muru muutunud sopaks ja koolisõidu aeda oli vahepeal vaja 20m edasi tõsta. Noh mis seal ikka, jalutasime talli tagasi ja istusin pool tundi ja lugesin sel ajal ära mitu Usbekistani noormeest kõrval tallis töötab. PS! neid on seal palju.