Laim ja solvangud viisid Celticu ründaja sotsiaalmeediast loobumiseni

Šoti uudisteportaal Herald Scotland vahendab, et internetis, eriti sotsiaalmeedias leviv laim Griffithsi kohta teda ennast niiväga ei mõjuta. Küll aga on ta mures oma perekonna pärast. Tal on nimelt väikesed lapsed, keda on interneti teel eriti lihtne mõjutada.

Ajal, mil Griffiths võttis mängimisest pikema pausi, et endale pühenduda ning teda vaevava depressiooniga tegeleda, hakkasid levima laimavad ja ebameeldivad kuulujutud. Kaks jõhkramat neist, nagu oleks Griffiths narkosõltlane ning omadega võlgades.

Herald Scotland vahendab Griffiths’i kommentaari: «Minust oli sotsiaalmeedias palju negatiivset juttu ning nii palju valesid, et see oli lausa uskumatu. Mina olen sotsiaalmeediast eemal, mu tüdruksõber, perekond ja sõbrad aga on endiselt aktiivsed kasutajad. Nemad loevad ikkagi neid jutte ning küsivad minult, kas ma olen seda näinud. Seega ma näen isegi spotsiaalmeediast eemal seda, mida minust kirjutatakse. See ei ole mitte ainult halb, vaid lausa naeruväärne.»

Griffiths'i sõnul oli ka olukord, kus tema laps vaatas Youtube'ist videot, kus öeldi, et Celticu ründaja ei jätka enam jalgpalli mängimisega. Kui tema laps seda isalt küsis, vastas Griffiths loomulikult, et jätkab ning küsis kust laps sellisele mõttele tuli. Süüdlane oli ikka internet.