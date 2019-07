Johannes Erm: EMi tulemus oli täiesti ootamatu

Küsimusele, et miks täpsemalt otsustas Erm Doha MMist eemale jääda vastas mees, et tundis ennast senisest hooajast kurnatuna.

«Kuna jaanuaris alustasin ma sisehooaega ning USA välishooaeg algas juba veebruaris, siis tundsin, et ei soovi end MM-ga katki kiskuda. Puhkan natuke, kogun jõuvarusid ning hakkan augustis järjest suurema intensiivsusega trenne tegema,» sõnas Erm.

Tartust pärit kümnevõistleja sõnul ei oodanud ta U23 EMil sellist tulemust. «Kindlasti oli see eneseületus, sellist saavutust ikka naljalt ei korda. Küll aga on tulevikuks sellest tulemusest indu kõvasti juures ning loodetavasti kajastub see ka edaspidistes võistlustes.»