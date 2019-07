Viljandi Tulevikuga liitus FCI Levadiast äärekaitsja

«Vladislav toob meeskonda juurde ennekõike sügavust,» kõneles Post. «Äärekaitsjate rotatsiooni piiratud võimalused on meil olnud murekohaks juba mitu hooaega ning Vladi liitumine toob sellele murele lahenduse. Seetõttu ma ei kõhelnud hetkegi teda Viljandisse kutsumast, kui kuulsin, et ta on vabanenud. Mul on hea meel, et ta kutse vastu võttis.»