Djokovici treener on US Openi suhtes enesekindel

«Djokovic on taas tipus. Kuid ta vajab puhkust, et valmistuda US Openiks. Tema võistluskalender peab olema rohkem läbimõeldud ja tasakaalustatud kui varem. Meie koostöö sujub, tulemused räägivad enda eest. Teeme tööd ja tahame võita veel ja veel Suure slämmi turniire,» sõnas Vajda.

«Meie tiimiga liitus Goran Ivanisevic, ja olen tuleviku suhtes optimistlikult meelestatud. Loomulikult teeb nukraks, et me ei võitnud Roland Garrosel, kuid Ivanisevic on toonud uut energiat. Usun, et US Openi turniiriga jõuame Federeri 20 slämmivõidule lähemale,» rääkis Vajda.