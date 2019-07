Wolff: Hamiltoni «polariseerumine» on okei

Wolffi kommentaarid portaalile autosport.com tulid pärast Silverstone'i Briti GP pressikonverentsi, kus päriti Hamiltoni «britilikkuse» kohta. Mercedese boss võrdles Hamiltoni tennise superstaari Serena Williamsiga, kes on öelnud, et kuulsamad sportlased peavadki sageli polariseeruma.

«Mu ema on valge ja isa mustanahaline, seega mul parimad omadused mõlemalt. Iga päev on võimalus särada ja teha midagi uut,» rääkis Hamilton. «Mind toetavad inimesed eri rassidest, mul on erineva religioosse taustaga fänne. Minu fännid kohtuvad võistlustel ja saavad tänu sellele üksteisega tuttavaks. Minu nimi liidab erinevatesse rahvugruppidesse kuuluvaid inimesi, ja ma olen selle üle uhke,» ütles Hamilton.