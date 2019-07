Vennad Murray`d paarismängus koos US Openile?

Vennad Murray`d mängisid viimati koos Rio olümpial. Samuti võidukas Suurbritannia meeskonnas 2015. aasta Davis Cupil. Vennad on võitnud kaks meeste paarismängu ATP turniiri. Võidu jäävad juba aastate taha: 2010. aasta Valencias ning 2011. aastal Tokyos.

Vendade turnee USA-s laseb arvata vaid üht, et Murray`del on plaan koos mängida ka järgmisel Suure slämmi turniiril - US Openil.