Otseblogi: Kas Alaphilippe suudab Tour de France'i 18. etapil liidrikoha säilitada?

Enne 18. etappi:



Liidrikohta on juba 8. etapist enda käes hoidnud Julien Alaphilippe, kes on läbi raskuste hoidnud tagasi konkurentide rünnakuid ja katseid teda maha raputada. Viimastel mägietappidel on näidanud ennast väga tugevast küljest 4. kohal paiknev Thibaut Pinot, kes kaotab kaasmaalasele minut ja 50 sekundit. Heasse hoogu on tõusnud ka 2. kohal olev Tour de France'i tiitlikaitsja Geraint Thomas, kes kaotab Alaphilippele minut ja 35 sekundit.