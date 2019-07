Suur tunnustus: naiste EMile valiti õigust mõistma ka Eesti vilemees

Kogenud kohtuniku jaoks on eesootav finaalturniir eriline mitmel põhjusel. «Eriliseks teeb selle määramise tõsiasi, et see on minu jaoks alles teine täiskasvanute EM-finaalturniir ja teiseks see, et vanusepiiri tõttu jääb see ühtlasi minu viimaseks EMiks,» selgitas Murulo, kes vilistab alagrupimänge Poolas Lodžis. «Kui määramisest teada antakse, saavad kohtunikud 48 tundi aega reageerimiseks, kui keegi mingil põhjusel minna ei saa. Palju infot selle protsessi kohta ei jagata.»