Otseblogi: FC Flora võõrustab eelmise hooaja Euroopa liiga poolfinalisti

Tallinna FC Flora pääses Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri 2. raundi pärast seda, kui alistas Serbia klubi Radnički Niši kahe mängu kokkuvõttes 4:2. Tulemus pani ahhetama nii vastased kui eestlased ning tõestas asjaolu, et õigel päeval on florakad võimelised alistama ka kõige suuremad meeskonnad.

Tänasele kohtumisele minnakse vastu hea seeriaga, sest viimases neljas liigamängus on tunnistatud ainult võite. Viimane kaotus pärineb 18. juunist, kui Nõmme Kaljule jäädi alla seisuga 0:1. Sama perioodi jooksul on endale lubatud lüüa kõigest kaks väravat, mis viitab kaitseliini tugevusele. Ka ründes tunduvad asjad paigas olevat, sest rivaalide väravavõrku on sahistatud 11 korda.