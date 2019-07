Tänak: ma ootan väga, et hooaja teine pool Soomes juba alguse saaks

Eesti parim rallisõitja Ott Tänak võidutses Soomes eelmine aasta, britt Kris Meeke 2016. aastal ning soomlane Jari-Matti Latvala on Soomes võidutsenud kolmel korral (2010, 2014, 2015).

«Ma ootan väga, et hooaja teine pool Soomes juba alguse saaks,» rääkis Tänak.

„See on kiirete ja laugete teedega ralli, mida ma väga naudin. Muidugi me proovime eelmise aasta saavutust korrata, kuid seekord on see raskem, sest peame ise esimesena rajale minema,“ ütles Tänak ralli eesmärkide kohta.

«Kaks nädalat tagasi võtsime osa Rally Estoniast ja oli väga tore see taaskord paljude fännide ees võita. Samuti oli see hea test Soome ralliks. Ma usun, et me õppisime palju,» kiitis eestlane Rally Estoniat.

Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen rääkis, et Soome ralli puhul on meeskonna jaoks tegu erilise sündmusega ning minnakse jahtima parimat võimalikku tulemuset.

«Me oleme võitnud ralli kaks aastat järjest ja meil on suurepärane võimalus seda seeriat tänavu pikendada. Me teame neid teid ja nende eripärasid ning meie auto sellistel teedel väga hea,» rääkis tiimijuht võiduvõimalustest.

«Meie kõik kolm sõitjat naudivad seda rallit ning on selle varasemalt võitnud, nii et meie võimalused on head. Aga me ei võta midagi enesestmõistetavana. Meie rivaalid on teinud palju tööd, et sellel rallil kiiremad olla ning me peame olema väga keskendunud ning proovima parimat võimalikku tulemust,» kinnitas Mäkinen, et rallile minnakse peale täieliku keskendumisega.