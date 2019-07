Otseblogi: Rein Taaramäe on jooksikute seas ning püüab Tour de France'i etapivõitu

Enne 19. etappi:



Ratturid on läbinud 18 võistluspäeva jooksul üle 3000 km. Liidrikohta hoiab alates 8. etapist Julian Alaphilippe, kellel eile, 18. etapil läks väga raskeks, kuid sellegipoolest suutis prantslane oma edu konkurentide ees hoida. Väga heas löögihoos on Team Ineose sõitjad Egan Bernat ja Geraint Thomas, kelle vormikõver on jõudnud tipu lähedale ning just nemad on olnud Alaphilippe suurimad ohustajad. Püreneedes näitas head minekut, aga 4. positsiooni hoidev Thibot Pinot, kes suutis liidrite vastu vahet vähendada.