MM-normi sihtiv Õiglane liigub isikliku rekordi graafikus

Enne võistlust: Janek Õiglane läheb Rakverre eesmärgiga täita MMi norm. Sel aastal Dohas toimuvate kergejõustiku maailmameistrivõistluste norm on kümnevõistluses 8200 punkti. Seni on eestlastest normi ületanud Maicel Uibo ja Johannes Erm. Erm on juba teatanud, et tema Dohasse ei ei sõida.