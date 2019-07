MM-normi sihtiv Õiglane lõpetas avapäeva teisena ja liigub 8350 punkti graafikus

400m: Õiglane saab kirja 50,13, mis on 0,55 kehvem aeg kui rekordvõistluses. 25-punktiline kaotus avapäeva viimaselt alalt teeb kogusummaks 4190 punkti. Rekordgraafikule (8371) jääb eesti kümnevõistleja alla nüüd 28 punktiga. 400m jooks ei õnnestunud ka Hausenbergil, kes sai kirja aja 51,96. Noore kümnevõistleja isiklik rekord on 50,80. Avapäeva lõpetas Hausenberg siiski liidrikohal 4202 punktiga.

Enne võistlust: Janek Õiglane läheb Rakverre eesmärgiga täita MMi norm. Sel aastal Dohas toimuvate kergejõustiku maailmameistrivõistluste norm on kümnevõistluses 8200 punkti. Seni on eestlastest normi ületanud Maicel Uibo ja Johannes Erm. Erm on juba teatanud, et tema Dohasse ei ei sõida.