Järjekordne Madridi Reali mängumees peab pika vigastuspausi pidama

Madridi Reali peatreeneril Zinedine Zidanel on palju peavalu, sest lisaks Brahim Diazile ja Marco Asensiole vigastas end nende värske täiendus Ferland Mendy.



Hispaania meistriliiga hooaeg pole enam mägede taga ja Zidane lootis, et saab kõik oma parimad mängumehed juba õige varakult vormi ajada. «Ma ei tea, kes asub asendama Marco Asensio positsiooni. Me oleme siiani täiesti sõnatud ja löödud sellest olukorrast,» sõnas Zidane.



See tõstab uuesti päevakorda Gareth Bale uue võimaluse Realis, et tõestada ennast nii peatreenerile kui ka fännidele. Varasemalt on Zidane väljaöelnud, et soovib Bale kindlasti sellel suvel klubist minema lüüa, kuid nüüd jättis ta selle teema kommenteerimata.



Madridi Real jätkab oma USA tuuri juba laupäeval, kui kohtutakse linnarivaali Athleticoga.