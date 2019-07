Järjekordne jalgpallitäht siirdus Hiinasse

Milano Inter andis täna teada, et on jõudnud kokkuleppele Joao Mirandaga, et ta siirdub tulevaks hooajaks Jiangsu Suningusse. Miranda sõlmis Hiina meeskonnaga 3-aastase lepingu. Nii Milano Interit kui ka Jiangsu Suningut omab Hiina ettevõte Suning Grupp, seega on see vaid meeskondade vaheline paberite vormistamine.