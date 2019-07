Üllatav avaldus: Guardiola teatas, kes on tema arust talendikaim jalgpallur

Varasemalt ka FC Barcelona ja Müncheni Bayerni peatreeneri kohustusi täitnud Guardiola ütles, et 19-aastane Phil Foden on kahtlemata andekaim jalgpallur, keda tema näinud nii oma mängija- kui ka treenerikarjääri jooksul.



19-aastane keskväljamootor on oma kaheaastase karjääri jooksul pallinud 36 kohtumises City eest ning saab arvatavasti tänavusel hooajal veelgi enam mänguaega. «Tema ainus probleem on, et vahel tema treener (Guardiola ise toim.) ei pane teda piisavalt väljakule. Loodetavasti tulevikus annab seda muret lahendada,» lisas hispaanlane.



Guaridola käeall on mänginud nii vägevad mängumehed nagu Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Aguero, Neymar, Arjen Robben, Franck Ribery jpt.