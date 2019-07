Wilder: poksijad võivad ringi minna ja mitte kunagi sealt enam tagasi tulla

BBC Sport küsis poksijalt, kas ta mõtleb riskide peale enne ringi astumist ning ta vastas: «Peaaegu iga kord kui ma võistlen. See on väga hirmus tunne.»

«See paneb su mõtlema, et sa võid sinna minna, kuid tagasi enam mitte tulla. Meie, kõik kõik poksijad, põeme mingit vaimset haigust, et üksteisega võitleme,» lisas Wilder.

«Aga poks haarab su endasse ning hoiab sind kinni. See on emotsionaalne sport.»

«Iga kord kui ma ringi astun, pean ma valmis olema. Ma olen inimestele rääkinud, et ma muutun Pronksis Pommitajaks, teistsuguseks loomaks. Ma teen seda, sest tean sellega kaasnevaid riske. Me riskime enda eludega teiste lõbuks ja ma tean, kui tõsine see on. Mul on veel lapsed ka,» rääkis maailmameister.