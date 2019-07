Perilas algasid koolisõidu Eesti meistrivõistlused

Võistlus algas esimeste osavõistlustega, kus varahommikul startisid esimesena seeniorid. Grand prix tasemel said EMV arvestuses tulemuse täna kirja 4 võistlejat, sõidu arvestuses kokku oli 6 paari. Ülekaalukat kindlustas endale liidrikoha Dina Ellermann (Tondi RSK) hobusel Donna Anna (71,609%). Oma teise ratsu, Landy’s Akvareliga oli Dina sõidu arvestuses teine (67,891%). EMV arvestuses lõpetas teisena Getter Kangur (Tondi RSK) hobusel Ashwan (65,109%) ja kolmas oli Age Luha (RSK Toominga) hobusel Diamond In Black (63,761%). EMV arvestuses neljanda paarina lõpetasid Tiina Kuusmann (RSK KRT) ja Romantika (59,870%).

Laste arvestuses tuli I osavõistluse võitjaks Maria Mägi (Tondi RSK) hobusel Shampagna, skooriga 70,962%. Kohe tihedalt tema kannul on Emma Tuvi (Tondi RSK) ponil Rokit, kes said kirja 69,359%. Sõidu arvestuses oli kolmas Maria on teisel ratsul Jerry Red Von Seederil (69,359%), EMV arvestuses aga Lisette Kivro (Pärnumaa RSK) ponil MC Gregor J tulemusega 67,949%. Siin sõidus said tulemuse kirja 11 võistluspaari. Lapsed võistlevad tasemel L-kergem.