15-aastase miljonäri edu võti: kaheksa tundi päevas ekraani taga

Ashman rääkis Business Insider’ile, et alustas Fortnite’i mängimist kohe, kui mäng turule tuli ehk aastal 2017. Sellest ajast saati on ta harjutanud peaaegu et igapäevaselt kaheksa tundi.

Ashmani sõnul pole tema tundidepikkune mängimine emale meeltmööda: «Läheme emaga seetõttu pidevalt tülli. Ta ei saanud aru, kuidas see mäng töötab ja arvas, et ma raiskan iga päev lihtsalt oma toas kaheksa tundi aega.»

Teise koha võitnud mänguri ema, Lisa Dallman ütles BBC-le, et pidas tõesti mängimist ajaraiskamiseks ning soovitas pojal pigem koolitööga tegeleda. Tundide viisi mängimine on Dallmani isegi nii vihale ajanud, et ta on poja Xboxi ära võtnud ning peakomplekti katki teinud.