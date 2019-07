Ugge: kui vaja, siis löön ise need kuus väravat ära!

Peatreeneri Roman Kožuhhovksi sõnul minnakse homsele mängule vastu väga hea meelestatusega.

«Homme on suur jalgpallipidu. Me ootame väljakul väga head lahingut ning loodame, et tribüünidele tuleb võimalikult palju kodufänne meile kaasa elama,» sõnas Kožuhhovski.

Kožuhhovski sõnul pole homseks mänguks lisamotivatsiooni vaja. «Kuigi me kaotasime eelmine nädal 0:5, siis oleme teinud palju videoanalüüsi, mille abiga suudame loodetavasti homme vajalikud korrektuurid teha. Sellisteks mängudeks pole mehi lisaks vaja motiveerida, kõik ootavad täiel rinnal.»

Küsimusele, et milliseid vigu tuleks Kaljul homme vältida, vastas peatreener, et keskendumist ei tohi kaotada. «Kuni esimese väravani mängisime me vägagi distsiplineeritult, kuid siis läks keskendumine kaduma. Teine ja kolmas värav olid meie jaoks äärmiselt rusuvad.» Kapten Ugge lisas sellele, et Celticu vastu poolajal 0:3 taga olla, oli kui maksahoop.

Homse väljakutse ees sõnas Kožuhhovksi, et iga mäng on uus mäng ning homse mängu teeb eriliseks kodupubliku tugi. Ugge sõnas ka, et kui vaja, siis ta lööb ise need kuus väravat ära!

Homse koosseisu osas sõnas Kožuhhovski, et 1-2 mängija rotatsioon tuleb, kuid üldplaanis minnakse sama tiimiga peale.