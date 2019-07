Ronaldo: Juventus võidab Meistrite liiga

«Pärast kõige selle saavutamist, mis ma Realiga võitsin, vajasin muutust. Mul oli vaja leida uut motivatsiooni,» võttis portugallane Hispaania perioodi kokku. «Usun, et mul on endiselt jõudu tiitlite võitmiseks. Olen kindel, et Juventus võidab Meistrite Liiga. Ma küll ei tea kas tuleval hooajal või järgmisel, aga see juhtub, lisas Ronaldo.»