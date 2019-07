Rosberg: kui Verstappen sõidaks Mercedesega, siis oleks tema MM-sarja liider

«Kui Verstappen sõidaks Mercedesega, siis oleks tema Hamiltoni ees MM-sarja liider,» sõnas Rosberg oma YouTube’i kanalil. «Verstappen on teinud fenomenaalse hooaja. Ta on praegu parim sõitja ja terve Holland on tema pärast hullumas. Ta edestab Ferrari sõitjaid (Sebastian Vettelit ja Charles Leclerci – toim), kellel on parem auto kui Verstappenil. See on uskumatu ja ta kaotab praegu Hamiltonile vaid 63 punktiga,» lisas eksmaailmameister.