Postimehe aruanne: suurest Meistrite liiga õhtust sai tõeliselt pingevaba

Antirekord jäi napilt ellu. Olgem ausad, mängust pole kahjuks mõtet liiga palju kirjutada. Nädalatagune 5:0 klaaris sotid – sellest parterist polnud Kaljul üheski unenäos enam võimalik tõusta. Mitmele põhimehele puhkust andnud Celtic tegi täpselt niipalju kui vaja, ent mitte grammigi enamat – professionaalsust ei minetatud, kuid kehalisi kontakte välditi võimalusel küll. Kalju tegi niipalju kui suutis, ent sellest jäi 50-kordse Šotimaa meistri vastu selgeks väheks. Klassi- ja kvaliteedivahe, tavatsetakse taolistel puhkudel öelda. Käi või kätel…

10. minutil jäid võõrustajad Aleksandr Kulinitši omaväravast kaotusseisu. Sel hetkel tuli muret tunda, kas äsja Glasgow’s saadud Kalju kümneaastase euroajaloo suurim kaotus võib korduda. Või kas aegade suurim koondskoor 2:10 (vs Plzen 2013) lendab ajaloo prügikasti.

Ei juhtunud õnneks kumbagi. Teisel poolajal olid Kalju ponnistused juba sedavõrd lubavad, et tuleb kiruda: pagan, et see värav löömata jäi! Võimalusi isegi viik võtta oli mitmeid, parimad neist Kalju värskeimal täiendusel, eurodebüüti teinud 19-aastasel uusmeremaalasel Max Matal ja teisel ründajal Peeter Kleinil (22). Ent taas: endal jäi oskustest vajaka ja Celtic skooris ka teise.

Negatiivsele poolele tuleb kanda ka esiründaja Liliu vigastusega väljakult lahkumise. Toidumürgitusega jäi kohtumisest sootuks eemale keskväljamootor Reginald.

Glasgow Celticu fännid. FOTO: Tairo Lutter

Harakiri publikuga. Kalju – ja kahtlemata mitte ainult Kalju, vaid laiem Eesti jalgpalliüldsus – ootas pärast loosimist sellest suurt vutiõhtut. Umbes või vähemalt sama suurt kui Flora samas Lillekülas eelmisel nädalal koos Frankfurdi Eintrachtiga pakkus.

Kahjuks tuleb tõdeda, et suure vutipeo asemel olime tunnistajateks võimalikult pingevabale Meistrite liiga õhtupoolikule. Oluline on siinkohal lisada: kes olid, nägid emotsioonitut palliveeretamist; kes ei olnud, ei jäänud suurt millestki ilma. Tõesti kahjuks.

Kalju eeldas rohket publikuhuvi. Eesti meistri info kohaselt pidi šotlasi Tallinna reisima ligi 3000. Tegelikult oli Celticu poolehoidjaid Lilleküla tribüünil umbes paarsada ja rahvast kokku 4014.

Mõista või hukka mõista, aga igatahes tuleb tõdeda, et Kalju läks pileti- ja hinnapoliitikaga igas mõttes põhjalikult alt. Jah, kahtlemata on igal klubil täielik õigus igasugusteks otsusteks, aga praegu kannatasid absoluutselt kõik. Eelkõige need, kelle hammas kallile pääsmele peale ei hakanud, aga ka need, kes ei tihanud 0:5 seisult viit eurot veebiülekandele kulutada. Loodetavasti rõõmustavad Kalju juhid nende arvelt klubi kassasse kukkunud pisku üle ja leiavad sellele väärika investeeringu.

Luksemburg, õnneloos? Oh ei! Ent nukra juures on ka palju positiivset. Kalju langes küll Meistrite liiga konkurentsist, ent saab võimaluse jätkata Euroopa liiga kolmandas eelringis. Varem on sama kaugele jõutud ühe korra (kolme aasta eest, mil jäädi alla Türgi klubile Osmanlisport) ja veel kaugemale samuti korra (2013 pääseti Meistrite liiga kolmandasse ringi ning sealt Euroopa liiga play-off’i).

Kes nüüd loeb, et Kalju järgmine vastane on F91 Dudelange nimeline klubi Luksemburgist ja peab pisiriigi meeskonda Eesti meistri õnneloosiks, on ilmselgelt eksiteel. Toosama Dudelange tegi alles mullu Luksemburgi (klubi)jalgpalli ajalugu, pääsedes koguni Euroopa liiga alagrupiturniirile! Sellega ongi kõik öeldud. Euroopa klubivuti taset arvestades sellised asjad juhuslikult juhtuda lihtsalt ei saa.

Teel vägeva saavutuseni alistati teiste hulgas sellised klubid nad Varssavi Legia ja Cluj. Alagrupis madistati AC Milani, Pireuse Olympiakose ja Real Betisega ning saadi kuuest mängust üks punkt. Nüüd pääseti edasi, alistades kahe kohtumise kokkuvõttes 3:2 Kalju varasem ohver Shkendija.