Otseblogi: Tänak oli testikatse esimesel läbimisel kiireim

ENNE SOOME RALLIT

«See on kiirete ja laugete teedega ralli, mida ma väga naudin. Muidugi me proovime eelmise aasta saavutust korrata, kuid seekord on see raskem, sest peame ise esimesena rajale minema,» lausus MM-sarja liider Tänak.

Juuli keskpaigas osales Tänak kodusel Rally Estonial, kus testis Toyotat just Soome MM-ralliks. «Kaks nädalat tagasi võtsime osa Rally Estoniast ja oli väga tore see taaskord paljude fännide ees võita. Samuti oli see hea test Soome ralliks. Ma usun, et me õppisime palju,» ütles Tänak.

Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen rääkis, et Soome MM-ralli näol on meeskonna jaoks tegu erilise sündmusega ja minnakse jahtima parimat võimalikku tulemust. «Me oleme võitnud ralli kaks aastat järjest ja meil on suurepärane võimalus seda seeriat tänavu pikendada. Teame neid teid ja nende eripärasid ning meie auto on sellistel teedel väga hea,» sõnas Mäkinen võiduvõimaluste kohta.

«Meie sõitjad (Tänak, Kris Meeke, Jari-Matti Latvala) naudivad seda rallit ja on selle varasemalt võitnud, nii et meie võimalused on head. Aga meie rivaalid on teinud palju tööd, et sellel rallil kiiremad olla ning me peame olema väga keskendunud,» lisas tiimipealik.

Tegevsõitjatest on Soome MM-ralli olnud roosiline Jari-Matti Latvalale, kes on koduteedel triumfeerinud kolm korda (2010, 2014-2015). Kolm esikohta on ka prantslasel Sebastien Loebil (2008, 2011-2012), kuid teda sel aastal stardis pole. Tänak (2018), soomlane Esapekka Lappi (2017), põhjaiirlane Kris Meeke (2016) ja prantslane Sebastien Ogier (2013) on Soome MM-ralli võitnud korra.

SOOME RALLI AJAKAVA

Neljapäev:

Shakedown Vesala (4.26 km) kell 9.00

SS1 Harju 1 (2.31 km) kell 19.00

Reede:

SS2 Oittila (19.34 km) kell 08.18

SS3 Moksi 1 (20.04 km) kell 09.21

SS4 Urria 1 (12.28 km) kell 10.24

SS5 Ässämäki 1 (12.33 km) kell 11.16

SS6 Äänekoski 1 (7.80 km) kell 12.39

SS7 Moksi 2 (20.04 km) kell 15.24

SS8 Urria 2 (12.28 km) kell 16.27

SS9 Ässämäki 2 (12.33 km) kell 17.19

SS10 Äänekoski 2 (7.80 km) kell 18.42

SS11 Harju 2 (2.31 km) kell 20.00

Laupäev:

SS12 Pihlajakoski 1 (14.42 km) kell 08.08

SS13 Päijälä 1 (22.87 km) kell 09.10

SS14 Kakaristo 1 - 18.70 km - 10.08

SS15 Leustu 1 (10.50 km) kell 11.34

SS16 Pihlajakoski 2 (14.42 km) kell 15.08

SS17 Päijälä 2 (22.87 km) kell 16.10

SS18 Kakaristo 2 (18.70 km) kell 17.08

SS19 Leustu 2 (10.50 km) kell 18.34

Pühapäev:

SS20 Laukaa 1 (11.75 km) kell 08.38

SS21 Ruuhimäki 1 (11.12 km) kell 09.38

SS22 Laukaa 2 (11.75 km) kell 11.01

SS23 Ruuhimäki 1 (Power Stage, 11.12 km) kell 13.18

MM-SARJA ÜLDSEIS (8/14)

Sõitjad:

Ott Tänak (Toyota) 150 punkti Sebastien Ogier (Citroën) 146 Thierry Neuville (Hyundai) 143 Elfyn Evans (M-Sport) 78 Teemu Suninen (M-Sport) 62 Kris Meeke (Toyota) 60 Andreas Mikkelsen 56 (Hyundai) 56 Dani Sordo (Hyundai) 52 Esapekka Lappi (Citroën) 40 Jari-Matti Latvala (Toyota) 40

Meeskonnad: