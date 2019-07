Tottenhami mänedžer: minu ametinimetuse peaks tagasi treeneriks muutma

Pochettino kommenteeris olukorda BBC-le: «Ma ei tea oma mängijate situatsioonist mitte midagi. Mina ei vastuta üleminekute eest.» BBC sõnul ei tunne Pochettino ennast otsuste eest vastutavana ning ütles, et pigem on tema ametinimetus praegu tehtava töö põhjal treener.

2016. aastal, kui ametinimetus aset leidis, kommenteeris Pochettino toona toimunud muudatust: «Me oleme jõudnud arusaamale, et see muutus on hea nii minule kui ka klubile – kõigile.»