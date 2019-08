Muutused naiste jalgpalli MMi korralduses

1991.aastal osales naiste MMil 12 võistkonda, 1999. aastal 16, 2015.aastal oli osalevate naiskondade arv juba 24 ning 2023. on see 32.

«Osalevate naiskondade arvu tõstmine kaheksa võrra tähendab tohutut laienemist. Kümnete ja kümnete riikide jalgpalliorganisatsioonid mõistavad, et neil on reaalne võimalus MMile kvalifitseeruda. See tähendab, et lokaalselt hakatakse jalgpalli veelgi rohkem arendama, luuakse spetsiaalsed arenguprogrammid, parandatakse infrastruktuuri. Naiste jalgpalli MMil on ülivõimas mõju jalgpalli professionaalsemaks muutmisel,» rääkis Infantino.