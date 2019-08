Ragbimängija geivastane postitus võib muuta Austraalia seadusi

Endine New South Wales Waratahs`i mängija vallandati käesoleva aasta maikuus pärast seda, kui ta sotsiaalmeediakontol kirjutas, et «omasooiharaid ootab põrgu». Folau leiab, et tema tööleping katkestati ebaseaduslikult mehe kristlike tõekspidamiste pärast.