Henn: edasipääs oli käega katsutav

Henni sõnul on hetkesed emotsioonid meeskonnas rahulikud. «Mehed mõistsid, mis juhtus. Kahju on muidugi, sest lootust oli ning edasipääs oli käega katsutav, kuid põdema pole mõtet jääda.»

Henni ütles lõpetuseks, et eurohooajast tähtsaim asi, mida kaasa võtta on stabiilsus. «Need neli mängu näitasid, et meil on sisu, me oleme võimelised näitama kvaliteetset mängu ning mitte ainult periooditi, vaid kogu kohtumise vältel.»