PM Soomes. Ogier: me pole praegu Toyotaga samal tasemel

«Hea tunne on. Ma nautisin hommikut väga ja mõnus oli sõita. Seni olen ralliga rahul,» rääkis kuuekordne maailmameister hommikuste katsete kohta.

Ogier möönis, et Tänaku kiirus ei tule talle enam üllatusena ning hetkel ei ole tal võimalik eestlast kinni püüda. «Meid ei üllata enam Tänaku kiirus, aga siiski näitas ta uskumatut nobedust. Meil pole võimalik temaga samas tempos sõita ja esikoha eest võidelda. Me pole praegu Toyotaga samal tasemel ja peame arenema.»

Kuigi prantslane on hetkel üldarvestuses alles kuuendal kohal, ei kavatse ta suuri muudatusi autole teha. «Olen autoga rahul, aga alati tuleb teha väikeseid muudatusi, et oludega kohaneda. Palju ma muuta ei taha, sest masin on hea.»