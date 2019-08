PM Soomes. Thierry Neuville: teisel läbimisel oleme konkurentsivõimelisemad

Neuville tunnistas, et hommik möödus raskelt. «Hommikul ei leidnud me piisavat kiirust ja meil oli probleeme. Tasapisi läksime siiski paremaks ning katsete teisel läbimisel oleme kindlasti konkurentsivõimelisemad», arvas belglane.

«Me pingutame edaspidi väga kõvasti, et kaotatud aega natukenegi tagasi sõita. See on vajalik, et saada homme parem stardipositsioon.»