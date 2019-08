Täna otsepilt: vaata, kes võidab Eesti MV discgolfis

Seevastu poodiumi järgmistele astmetele käib väga tihe võistlus. Teist-kolmandat kohta jagavad 2017 Eesti meister Silver Lätt ja 2019 Eesti Discgolfi Liidu Karikasarja üldvõitja Kristo Raik tulemusega 15 viset alla par-i. Vaid ühe viske kaugusel on Mats-Eerik Tõhk, keda jälitavad tihedalt Joosep Stomma, Rasmus Metsamaa ja Kristjan Allemann. Meeste finaalringist teeb otseülekande ka Postimees TV, ülekanne algab 14.25.

Naised Open - pärast 3 päeva juhib võistlust Madli Vaht tulemusega +8, kes kolmandal ringil suutis hoida oma edu. Teiseks tõusis hea kolmanda päevaga Anneli Tõugjas, kes jääb esikohast maha kahe viskega. Kolmandat kohta hoiab Maris Perendi tulemusega +13 ning neljandaks on hetkeseisuga tõrjutud võistluste suurfavoriit Kristin Tattar tulemusega +15.

MP40 - MP40 divisjoni tihe konkurents sai jätku ka võistluste kolmandal päeval. Esikohale liikus Eero Heinloo, kelle tulemus peale 3 ringi on par. Teisel kohal asetseb Kristjan Solodov tulemusega +1 ja vaid ühe viskega jäävad maha Ivo Linder ja Eno Juul. Esinelikust omakorda 1 viske kaugusel, ehk tulemusega +3 on kolm tugevat sportlast - Markko Kivi, Tommy Markus ja Marek Põder. Äärmiselt tihe konkurents jätkub tõenäoliselt viimase korvini.

FP40 - daamide divisjonis on enne finaalringi esikolmik veidi lahti rebinud ja poodiumi jagavad ära omavahel Margit Viilep, kes juhib tulemusega +42, Heidi Talumaa tulemusega +44 ja Evely Vinni tulemusega +46. Millises järjekorras võistlus lõpetatakse, selgitub finaalringis.

MP50 - finaalringile minnakse vastu ühtlaste vahedega ja juhtimas on hetkel Tõnu Talimaa tulemusega +18. Teist kohta hoiab Vaiko Hussar tulemusega +22 ja kolmandal positsioonil on Vahur Roht tulemusega +24. Peale kolmandat ringi on teiselt kohalt neljandaks Ago Silm tulemusega +27. Ka selles divisjonis ei ole veel midagi selge ning alles finaalring selgitab medalistid.