Martin Järveoja: rütm on hea ja auto töötab

«Neid katseid on alati tore sõita. Rütm on hea ja auto töötab. Me oleme väga kõvasti pingutanud ja ajad on olnud head. Üldplaanis on kõik korras. Pihlajakoski katsel uus teelõik üllatas meid, see oli üsna raske,» lausus Järveoja hoolduspausil WRC All Live’i otse-eetris.