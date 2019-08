Guardiola: mind häirisid Kloppi kommentaarid City kulutamise kohta

«Kas see häirib mind? Muidugi see häirib mind,» sõnas Guardiola pühapäevase Inglismaa superkarika finaali eel Liverpooli vastu, vahendab Independent.

«Tegu on ikkagi Liverpooliga, nad pole väike tiim. Mind häirib see kommentaar, kuna see pole tõsi. Eelmine hooaeg kulutasime me vaid 18,5 miljonit eurot ühe mängija peale.»