PM Soomes. Liider Tänak: Lappi on kiiresti sõitnud, oleme pidanud tema tempot jälgima

Ott Tänak alustas Soome ralli laupäevast võistluspäeva neljandal positsioonil, kuid läheb magama liidrikohal. Edu teisel kohal oleva Citroeni sõitja Esapekka Lappi ees on 16,4 sekundit. Tänak ütles, et hoidis Lappi kiirusel kogu aeg silma peal.