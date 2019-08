Ameerika korvpallur jäi dopingukontrollile vahele, sest oli «rase»

Et potentsiaalselt liituda Bosnia korvpallikoondisega kodustatud mängijana pidi Cooper läbima dopingukontrolli, vahendab Eurohoops.

Kontrollitulemustest ilmnes aga, et mees on «rase». Täpsemalt oli Cooperi antud uriinis «gHC-d», mis on hormoon, mida platsenta toodab pärast viljastamist.