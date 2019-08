PM Soomes. Tänak: pärast Sardiiniat oli oluline uuesti ree peale saada

Tänak rääkis, et jäi nädalavahetusega rahule ja usub, et meeskond sai võidust enesekindlust juurde. «Iseenesest oli okei nädalavahetus. Pärast Sardiiniat oli kindlasti väga oluline saada uuesti ree peale ja natuke motivatsiooni süstida meeskonnaliikmetesse. Eks inimesed tagaplaanil töötavad palju ja kindlasti Sardiinia tagasilöök seda ei tugevdanud. Ma usun, et võit annab kindlasti motivatsiooni juurde ja järgmised rallid tuleb samamoodi edasi tööd teha.»

Eestlane möönis, et kõige raskem oli tema jaoks reedene päev. „Reedene päev oli minu jaoks raske. Energiat läks palju ja ütleme nii, et elasime terve päeva piiri peal. Loomulikult oli hea meel, et me õhtuks suutsime lähedal olla, aga samas oli ikkagi suht frustreeriv ka. Esikolme sekka me lõpuks ei suutnud ennast sõita.“