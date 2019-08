Nõmme Kalju võib eurosarjas kohtuda taas Glasgow' Celticuga

Seejärel tekiks olukord, kus mõlemad klubid on jõudnud Euroopa Liiga play-off-faasi. Selline stsenaarium tagab siiski vaid eeldused kokkuminekuks. Vaja on ka loosiõnne, mis täna toimuvas play-off-paaride loosimises Kalju Celticuga kokku viiks. Tõenäosus, et Kalju Celticule vastu loositakse, on 20%. Tõenäosus, et Kalju järgmise vastase võidab ja Celtic kaotab, on aga oluliselt väiksem.