Suninen: mul oli hea tuju, kuni nägin konkurentide aegu

Soomlane tunnistas, et tundis ennast rajal hästi, kuigi ajad seda ei peegeldanud. «Tulemus oli halb, kuigi meil oli autos väga hea tunne. Me ei suutnud eelmise hooaja probleemidele lahendust leida. Auto tasakaal oli hea, aga kiirus jäi tippudele alla.»

Suninen rääkis, et oli tihti heas tujus, kuni nägi konkurentide aegu. «See oli frustreeriv. Me sõitsime piiri peal ja vajutasime nii kõvasti, kui saime. Meie kodutöö jäi puudulikuks. Mitmel korral oli mul hea tuju, kuni nägin konkurentide aegu. See oli väga imelik.»