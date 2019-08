Karl Martin Kask jätkab Pärnu Sadamas: eesmärk on ennast välismaa klubide huviorbiiti mängida

208cm pikkust mängijat hoiavad Pärnus fännid:"Eestis pole mitte kuskil parem pallida kui Pärnus, sest siin on parimad fännid, rääkis Kask, kes naases hiljuti Hiinast.

«Hiinas käisin turniiril, kuhu kutsus mind eelmisel hooajal Pärnus mänginud Sabeckis. Võib öelda et oli tegu tugeva turniiriga kus oli kaks võistkonda- üks oli Hiina kõrgliigast ja teine oli Hispaania nii öelda esiliiga meestest kokku pandud. Hea tasemega mängud! Hispaanlastega mängisime veel kolm sõprusmängu erinevates linnades, kus keskmiselt käis mänge vaatamas oma 4000 inimest. Sain kõvasti mänguaega ja enesekindlust ka ehk uueks hooajaks juurde ja seal tegin päris head mängud,» võttis Kask reisi kokku.

Lootus saada välismaale: «Uue hooaja eesmärk on ennast välismaa klubide huviorbiiti mängida, on aeg juba edasi liikuda vaikselt,» on ta eesmärgid paika pannud.