Mängijate võim tippjalgpallis

Antoine Griezmann on Barcelona särgi juba selga tõmmanud, aga pole välistatud, et ta peab veel enne hooaja algust naasma Madridi Atleticosse. FOTO: Enric Fontcuberta/Epa/Scanpix

Antoine Griezmann, Neymar, Paul Pogba ja Gareth Bale on mõned näited mängijatest, kel on tippjalgpallis tohutu võim. Mõistagi on selliseid staare märksa rohkem, aga just nemad on tänavu oma koduklubile hambaid näidanud ja mõni isegi selja keeranud.