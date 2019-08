Venemaa Kergejõustiku Föderatsioon lubab rakendada rangemaid meetmeid patustele treeneritele

1. jaanuarist jõustuvad regulatsioonid aitavad takistada treeneritel, kes on rikkunud antidopingu reegleid, töötamast Venemaa Kergejõustiku Föderatsioonis, vahendab insidethegames.biz.

Regulatsioonide kohaselt võib ka treeneritele mitte litsentsi anda, kui rohkem kui ühel sportlasel vastava treeneri all on tuvastatud antidopingu reeglite rikkumised kaks aastat enne litsentsi taotlemist.

See lüke on seotud asjaoluga, et mitmed Vene treenerid jätkasid enda treenerikarjääre pärast antidopingu reeglite vastu rikkumist.