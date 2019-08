Citroëni boss: ma pole kordagi kahelnud Lappi võimetes

Lappi esimene hooaeg Citroënis on kulgenud üle kivide ja kändude. Kui aasta teisel ralli Rootsis tõusis ta poodiumi teisele astmele, siis hiljem pole tal sõit nii hästi õnnestunud. Küll näitas Lappi taas oma klassi koduradadel, kus ta ka Toyota roolis 2017. aastal võidutses ning nüüd on noormehe enesekindlus taas leitud.

«Muidugi oleme õnnelikud, et Esapekka on tagasi tippkonkurentsis, eriti pärast ebaõnnestunud hooaja esimest poolt,» sõnas Budar. «Me pole temas kordagi kahelnud ning kuigi tal on autoga kohanemine aega võtnud, siis toetame teda alati. Ma pole tema võimetes kordagi kahelnud,» teatas prantslane oma sõnavõtu Soome meediale.