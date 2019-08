Noor neiu tegi kolmevõistluse Eesti meistrivõistlustel vanadele tegijatele tuule alla

See oli juba teine järjestikune aasta, mil meie rajameister Mikk Nõmm seadis Olustveres üles CCI2* rahvusvahelise krossiraja, sellel aastal juba täies mahus meie oma ehitatud takistustega.

Peakohtunikuna ametis olnud Seppo Laine (FIN) kommenteeris meie võistlust ainult positiivselt, leides, et krossirada oli keskmise raskusega üles pandud ja seda kogu maailma võistluste kontekstis. Samuti oli kohtunike poolt kuulda, et nad on positiivselt üllatunud meie ratsanike heas tasemes, seda nii rahvusvahelisel kui ka madalamal, 80 cm klassi tasemel.