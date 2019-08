Ralliajakirjanik: Latvala ja Meeke ei jätka Toyotas, aga tänavu peavad nad Tänaku meistriks aitama

2019. aasta hooaja järel lõpeb Toyotaga leping nii Tänakul, Latvalal kui ka Meeke’il. Avalikkusele pole teada, kas Toyota on kellegagi järgmiseks hooajaks käed löönud, aga selge on see, et meeskond soovib Tänaku jätkamist. Soome rallil suuremad eksimused sisse lasknud Latvala ja Meeke’i olukord on hoopis teisest ooperist.