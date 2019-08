FIA selgitas reegleid: Toyota peab ilmselt tagatiiva ümber disainima

Samas rõhutab autospordi katusorganisatsioon, et kõikide masinate tagatiivad vastavad praegustele reeglitele. Küll aga vajas regulatsioon täpsustamist, sest meeskonnad tõlgendasid määrustikku erinevalt, kirjutab Autosport.

Nüüdseks on FIA määrustikku selgitanud ning andunud meeskondadele aega Türgi rallini, et viia oma autod vastavusse FIA regulatsiooni täpsustatud tõlgendusega.

Autospordi andmetel on probleem ajendatud Toyota masina tagatiivast, kuigi see tunnistati nõuetele vastavaks juba 2017. aastal ja on püsinud muutmatuna.