Tänak teeb turvalise valiku ja jätkab Toyotas?

Ilmselt on Tänaku palkamisest huvitatud kõik meeskonnad, aga eestlase liitumine Citroëniga on sama hästi kui välistatud, sest seal sõidab kuuekordne maailmameister Sébastien Ogier. Tänak on M-Spordis prantslase järel juba teist viiulit mänginud ja rohkem seda ei juhtu, arvestades, et eeldatavasti on Ogier Prantsusmaa tiimi esinumber.