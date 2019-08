Valtteri Bottas testib suvepuhkuse ajal taas ralliautot

«Ma kavatsen enamus augustit veeta Soomes. Minu korraldatud võistlus Duathlon on siin järgmine nädal. Mul on väike sponsorite üritus, aga muidu ei kavatse puhkuse ajal palju reisida,» rääkis Bottas soome väljaandele Ilta-Sanomat.

«Talvel oli minu esimene ralli. See oli väga põnev. Rallisõit on väga lõbus. Mõnus on vahest käia erinevaid masinaid testimas. Ma teen seda enda lõbuks, aga kindlasti on sellest mulle kasu,» rääkis Bottas, kes vihjas, et ralliautode testimine tuleb talle ka Vormel 1 sarjas kasuks.